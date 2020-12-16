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Общество

Пять псковичек участвуют в первом российском чемпионате по креативному вязанию

16 декабря 2020 года, 12:09

Пять жительниц Псковской области участвуют в первом российском чемпионате по креативному вязанию, сообщили «Псковской правде» его организаторы - члены творческого объединения «Малая родина» из города Рассказово Тамбовской области. За победу в конкурсе борются Надежда Юрова из Локни и четыре мастерицы из Новосокольников и Новосокольнического района - Жанна Новикова, Татьяна Горбунова, Наталья Дегилева и Ольга Лобанова.

Пять псковичек участвуют в первом российском чемпионате по креативному вязанию
Жанна Новикова
Фото из заявки участницы чемпионата

Чемпионат проходит в онлайн-формате. Заявки на участие в нём подали 65 мастериц из 21 региона России. Однако, после первого тура, который назывался «Визитка», дальше прошли 46 вязальщиц.

Пять псковичек участвуют в первом российском чемпионате по креативному вязанию

Фото из архива чемпионата

На втором этапе участникам нужно было представить фотоработу «Тёплый натюрморт», а затем их ждало быстрое вязание: необходимо было за определённый отрезок времени выполнить максимально возможное количество рядов. Жанна Новикова и Наталья Дегилева связали по 8 рядов, Татьяна Горбунова - 7, Надежда Юрова - 5 и Ольга Лобанова - 4. Лучшим результатом этого испытания были 13 рядов.

Пять псковичек участвуют в первом российском чемпионате по креативному вязанию
Ольга Лобанова
Фото из заявки участницы чемпионата

Заключительным туром, который завершился 15 декабря, стало «Домашнее задание». Его каждая мастерица получила заранее. Жанне Новиковой нужно было связать чехол на кружку, Наталье Дегилевой — чехол на мобильный телефон, Татьяне Горбуновой — чехол на стул, Надежде Юровой — полезные карманы, а Ольге Лобановой — чехол на записную книжку.

Пять псковичек участвуют в первом российском чемпионате по креативному вязанию
Татьяна Горбунова
Фото из заявки участницы чемпионата

Теперь работы участников оценивает жюри, в состав которого вошли представители оргкомитета, специалисты в области декоративно-прикладного искусства, рекламы, дизайна, PR, туризма, фотографии, музейного дела, СМИ, общественных организаций из Тамбовской, Ивановской областей и Москвы.

Пять псковичек участвуют в первом российском чемпионате по креативному вязанию
Наталья Дегилева
Фото из заявки участницы чемпионата

Победители будут названы в конце года. За первое место вручат кубок и медаль, за второе и третье - медали. Все участники получат дипломы. 

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