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Общество / Экология

В январе Псковскую область ждет много осадков

16 декабря 2020 года, 11:18

В январе в Псковской области выпадет больше осадков, чем обычно. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

В январе Псковскую область ждет много осадков

Фото Дарьи Хватковой

По ее словам, температура будет выше климатической нормы на один градус.

В Северо-Западном федеральном округе ожидается характерная для января погода. Днем температура воздуха будет опускаться до 1-8 градусов мороза, а ночью – до 6-13. Однако, возможно и похолодание до минус 20-25 днем.

Такая же погода ждет Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Брянскую, Смоленскую, Тульскую и Курскую области.   

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