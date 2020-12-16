В январе Псковскую область ждет много осадков

В январе в Псковской области выпадет больше осадков, чем обычно. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По ее словам, температура будет выше климатической нормы на один градус.

В Северо-Западном федеральном округе ожидается характерная для января погода. Днем температура воздуха будет опускаться до 1-8 градусов мороза, а ночью – до 6-13. Однако, возможно и похолодание до минус 20-25 днем.

Такая же погода ждет Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Брянскую, Смоленскую, Тульскую и Курскую области.