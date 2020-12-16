Пскович оставил трехлетнего сына на парковке петербургского торгового центра

Уроженец Пскова забыл своего трехлетнего сына на парковке торгового центра «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает информационное агентство Ivyborg.ru.

12 декабря сотрудники ТЦ «Мега Дыбенко» нашли на парковке трехлетнего ребенка. Мальчика отвели к стойке информации и вызвали полицию. По предварительным данным, его отец был пьян и уснул на той же стоянке.

Полицейские установили, что 27-летний мужчина родом из Пскова. В настоящее время он и его семья временно зарегистрированы на Европейском проспекте в Кудрово.

Как уточнили «Псковской правде» в прокуратуре Ленинградской области, ведомство начало проверку информации об оставлении трехлетнего ребенка на парковке.

Кроме того, сотрудники проверят место временного пребывания семьи во Всеволожском районе, а также исполнение родительских обязанностей по обеспечению доступа ребенка к оказанию ему медицинских и образовательных услуг.