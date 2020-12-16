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Общество / Здоровье

15 декабря в Псковской области зафиксировали 357 случаев коронавируса

16 декабря 2020 года, 09:26

357 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 15 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Больше всего заболевших добавилось в Пскове – 178 человек (всего 6 тыс. 780) и в Великих Луках – 35 (всего 3 тыс. 535). 34 человека заболели в Островском районе (всего 924). В Псковском районе подтвердились 33 случая (всего 1 тыс. 513). 22 ковидбольных обнаружили в Опочецком районе (всего 423) и 14 – в Пушкиногорском (всего 134). В остальных районах выявили менее 10 случаев заражения коронавирусом.

15 декабря в Псковской области зафиксировали 357 случаев коронавируса

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Исключение составили Бежаницкий, Дедовичский, Куньинский, Локнянский, Красногородский и Усвятский районы. Там не добавилось ни одного ковидбольного.

Общее число заболевших COVID-19 составляет 17 тыс. 666. С начала пандемии от коронавируса поправились 8 тыс. 418 человека. В частности, 94 пациента выздоровели за минувшие сутки. Количество умерших — 86 человек.

15 декабря в Псковской области провели 1 тыс. 638 исследований на коронавирус. Всего обработаны 188 тыс. 587 тестов.

Кроме того, в регионе выявили новый очаг коронавируса. В Порховском Маслосырозаводе заразились 9 сотрудников.

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