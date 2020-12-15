Более 13 млн рублей направлено в Псковскую область на закупку лекарств для больных COVID-19, сообщается на сайте правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего регионам выделено свыше 2,7 млрд рублей.

Эти средства пойдут на обеспечение медикаментами ковидбольных, находящихся на амбулаторном лечении. «Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», - говорится в сообщении.

Ранее на эти цели Псковская область получила порядка 23,5 млн рублей из резервного фонда Правительства.