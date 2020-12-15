Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 13 млн рублей направлено в Псковскую область на закупку лекарств для больных COVID-19

15 декабря 2020 года, 23:28

Более 13 млн рублей направлено в Псковскую область на закупку лекарств для больных COVID-19, сообщается на сайте правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего регионам выделено свыше 2,7 млрд рублей.

Эти средства пойдут на обеспечение медикаментами ковидбольных, находящихся на амбулаторном лечении. «Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», - говорится в сообщении.

Ранее на эти цели Псковская область получила порядка 23,5 млн рублей из резервного фонда Правительства.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

19 декабря состоится торжественное открытие воркаут-площадки на улице Инженерной в Пскове
Команда из Псковского района победила в викторине «Я помню! Я горжусь!»
До 18 декабря псковские гостиницы могут подать документы на получение субсидий
Стипендиатами губернатора Псковской области стали пять студентов
Проект псковской турфирмы занял второе место на всероссийском конкурсе
Подпольную дискотеку обнаружили полицейские в Пскове
МЧС предупреждает жителей Псковской области о гололеде и ледяном дожде
Эксперт: Благодаря движению #МыВместе волонтерское движение вышло на новый уровень
В Пскове задержали обманувшего москвичку мошенника

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Правила не для всех

Общество / Образование
15 декабря 14:54

Правила не для всех

В одной из псковских школ «дистанционка» приняла странные формы

И снова в бой

Общество / Образование
14 декабря 15:20

И снова в бой

Как пережить дистанционку
Сплошной минус

Общество / Здоровье
11 декабря 09:22

Сплошной минус

Почему мёрзну даже в помещении?