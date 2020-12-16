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Общество

Где в Пскове можно купить новогоднюю ёлку?

16 декабря 2020 года, 09:40

На территории Пскова будет размещено 17 площадок по торговле ёлками, рассказал «Псковской правде» начальник Комитета потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов.

Где в Пскове можно купить новогоднюю ёлку?

Постановлением администрации города Пскова торговля ёлками предусмотрена с 15 по 31 декабря 2020 года.

Кроме того, с 20 декабря откроется ёлочный базар в павильоне на улице Текстильной, 9. Там будут продаваться живые и искусственные ели, а также новогодние украшения. Площадка будет работать в течение двух недель – до 30 декабря включительно.

О том, где еще можно взять новогоднее дерево, сообщает «АиФ-Псков». Так, с 16 декабря каждый житель Псковской области может самостоятельно срубить ёлку в специально отведенном месте за символическую плату. Или купить на одном из новогодних базаров. 

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