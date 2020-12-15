Команда из Псковского района победила в викторине «Я помню! Я горжусь!»

Викторина на знание истории Великой Отечественной войны состояла из 6 туров, которые из-за ситуации с распространением коронавируса прошли в дистанционном формате. Все ответы участники отправляли членам жюри онлайн.

По результатам викторины победила команда из Псковского района. Второе место заняла команда из Островского района, а третье - из Локнянского района. Всем участникам будут вручены благодарственные письма. Тройка победителей также получит ценные призы и сувениры.

«Очень символично, что мы проводим данное мероприятие в год 75-летия Великой Победы. В Псковской области благодаря грантовой поддержке организованы центры патриотического воспитания. Они охватывают 17 муниципалитетов. Воспитанники всех центров принимают участие в викторине», — отметил председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов и напомнил, что викторина завершает этот ряд мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию молодежи.