Команда из Псковского района победила в викторине «Я помню! Я горжусь!», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Всего в мероприятии участвовали более 30 школьников из 17 районов Псковской области.
Команда из Псковского района победила в викторине «Я помню! Я горжусь!», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Всего в мероприятии участвовали более 30 школьников из 17 районов Псковской области.
Викторина на знание истории Великой Отечественной войны состояла из 6 туров, которые из-за ситуации с распространением коронавируса прошли в дистанционном формате. Все ответы участники отправляли членам жюри онлайн.
По результатам викторины победила команда из Псковского района. Второе место заняла команда из Островского района, а третье - из Локнянского района. Всем участникам будут вручены благодарственные письма. Тройка победителей также получит ценные призы и сувениры.
«Очень символично, что мы проводим данное мероприятие в год 75-летия Великой Победы. В Псковской области благодаря грантовой поддержке организованы центры патриотического воспитания. Они охватывают 17 муниципалитетов. Воспитанники всех центров принимают участие в викторине», — отметил председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов и напомнил, что викторина завершает этот ряд мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию молодежи.
Викторина «Я помню! Я горжусь!» была организована в рамках социального проекта «Патриотизм — основа укрепления государства». Организаторами выступили Псковский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также региональный Центр детского и юношеского туризма и экскурсий при поддержке администрации Псковской области.