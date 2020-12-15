До 18 декабря псковские гостиницы могут подать документы на получение субсидий

До 18 декабря представители гостиничного бизнеса Псковской области могут подать документы на получение субсидии на возмещение оплаты коммунальных услуг, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Возместить можно 50% расходов на ЖКУ в период с 1 апреля по 31 мая. Документы, список которых размещён в пункте 12 соответствующего постановления, необходимо принести по адресу: Псков, улица Конная, дом 2, этаж 4, кабинет 412 или направить заказным письмом в Комитет по туризму Псковской области — 180000, Псков, улица Некрасова, дом 23.

Заявки на получение субсидий подали уже 16 гостиниц региона.