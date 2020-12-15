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Экономика

До 18 декабря псковские гостиницы могут подать документы на получение субсидий

15 декабря 2020 года, 17:49

До 18 декабря представители гостиничного бизнеса Псковской области могут подать документы на получение субсидии на возмещение оплаты коммунальных услуг, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Возместить можно 50% расходов на ЖКУ в период с 1 апреля по 31 мая. Документы, список которых размещён в пункте 12 соответствующего постановления, необходимо принести по адресу: Псков, улица Конная, дом 2, этаж 4, кабинет 412 или направить заказным письмом в Комитет по туризму Псковской области — 180000, Псков, улица Некрасова, дом 23.

Заявки на получение субсидий подали уже 16 гостиниц региона.

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