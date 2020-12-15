Проект псковской турфирмы занял второе место на всероссийском конкурсе

- Круче нас оказалась только Самара, у которой была тема «Самара космическая», - отметила Светлана Баранова, добавив, что автор проекта - Елена Мартыненко на протяжении многих лет занимается железнодорожными перевозками, и поездку в рамках этого проекта совершают сразу 250 человек. - Там совершенно другой масштаб. У нас более тонкая, более штучная работа , но от этого она не менее интересна.

Тур «Нас не догонят» - это экскурсионная программа для школьников. Она не только охватывает достопримечательности Пскова и области, но и предлагает детям углубиться в предметы школьной программы. Школьники посещают усадьбы академика Ивана Виноградова и первой российской женщины-математика Софьи Ковалевской, Пушкинский заповедник, Кремль и крепости Изборска и Печор. Такие «нескучные уроки» останутся в памяти, а школьные предметы заговорят собственными воспоминаниями.

- Это очень интересный проект, потому что, во-первых, он охватывает главные, на наш взгляд, школьные предметы: математику, литературу и историю, а, во-вторых, тур проходит с юга до севера области. В том числе, наши любимые Великие Луки, которые совершенно не заслуженно не являются предметом туристического паломничества, хотя на самом деле город всего не 19 лет моложе Москвы. Город с совершенно замечательной военной историей, потому что это второй Сталинград. Но в нашей маршруте он связан прежде всего с математическими достижениями Софьи Васильевны Ковалевской - первой в мире женщины-математика и академика Ивана Матвеевича Виноградова, - рассказала Светлана Баранова.

Она также отметила, что в этом году выдающемуся математику исполняется 130 лет. Поэтому, по словам директора турфирмы, «очень здорово, что в юбилейный год обращается внимание на дом-музей академика Виноградова в Великих Луках»:

- Это интересный музей, где сотрудники понимают, что музей — это не застывшая данность, а то, что должно постоянно видоизменяться и быть интересным в первую очередь для детей. Мне очень понравилась фраза Татьяны Геннадьевны (директора дома-музея — прим.ред) о том, что в детстве Ивану Виноградову снились сны, в которых цифры маршировали. Когда математика станет нескучным предметом, а живой и интересной, тогда к ней будет интерес у школьников и желание получить пятерки.

Призер конкурса награжден дипломом. Также проект получит информационную и организационную поддержку от проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и будет размещен на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) в числе лучших практик организации детского туризма.

- Сейчас разрабатывается национальный проект туризм. Там есть подпроект «Детский туризм», и нас подключат к этой работе. Но, естественно, нам хотелось иметь туристический поток. Как показала практика этого года, даже дети Псковской области крайне редко путешествуют по своему родному региону, и он для них является открытием. А в рамках этого проекта мы насквозь — с юга на север - проходим территорию области. С другой стороны, мы рассчитываем и на привлечение детей из других регионов. Думаю, что победа Псковской области не случайна - у нас действительно уникальная территория, где духовность России проявлялась и в людях, которые здесь жили и творили, и отразилась в памятниках истории и архитектуры, которые есть на нашей территории. Поэтому школьную программу без Пскова представить себе просто напросто невозможно.

Отметим, что организаторами Всероссийского конкурса детских туристических проектов выступили Федеральное агентство по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ). На конкурс поступило почти 500 заявок из 70 регионов РФ. Псковская область оказалась на 4-м месте по количеству поданных заявок.