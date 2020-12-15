Стипендиатами губернатора Псковской области стали пять студентов, обучающихся по направлениям культуры и искусства, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Ведерников. Ежемесячно до конца учебного года студенты будут получать около 6,5 тыс. рублей. Так, денежная выплата назначена выпускнику Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, студенту 4 курса Санкт-Петербургского государственного института культуры по специальности «режиссура кино и телевидения» Андрею Буянову.

Также стипендию губернатора Псковской области будет получать выпускник Детской музыкальной школы № 4 города Пскова, студенту1 курса очной формы обучения Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «инструментальное исполнительство: инструменты народного оркестра (баян)» Алексей Манушин.

Студентке 4 курса кафедры струнных народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «музыкально-инструментальное искусство», профиль – гусли Варваре Емельяновой тоже будут поступать ежемесячные выплаты.

Таксе стипендия назначена выпускнику ДМШ № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова города Пскова, учащемуся 7 класса Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных по специальности «инструментальное исполнительство» по классу фортепиано Василию Черотченко.

Последний стипендиат - Михаил Зинин - является выпускником Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, студент 3 курса очной формы обучения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «музыкознание и музыкально-прикладное искусство».