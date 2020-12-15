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Общество / Образование

Стипендиатами губернатора Псковской области стали пять студентов

15 декабря 2020 года, 17:36

Стипендиатами губернатора Псковской области стали пять студентов, обучающихся по направлениям культуры и искусства, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Ведерников.

Ежемесячно до конца учебного года студенты будут получать около 6,5 тыс. рублей. Так, денежная выплата назначена выпускнику Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, студенту 4 курса Санкт-Петербургского государственного института культуры по специальности «режиссура кино и телевидения» Андрею Буянову.

Стипендиатами губернатора Псковской области стали пять студентов

Также стипендию губернатора Псковской области будет получать выпускник Детской музыкальной школы № 4 города Пскова, студенту1 курса очной формы обучения Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «инструментальное исполнительство: инструменты народного оркестра (баян)» Алексей Манушин.

Стипендиатами губернатора Псковской области стали пять студентов

Студентке 4 курса кафедры струнных народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «музыкально-инструментальное искусство», профиль – гусли Варваре Емельяновой тоже будут поступать ежемесячные выплаты.

Стипендиатами губернатора Псковской области стали пять студентов

Таксе стипендия назначена выпускнику ДМШ № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова города Пскова, учащемуся 7 класса Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных по специальности «инструментальное исполнительство» по классу фортепиано Василию Черотченко.

Стипендиатами губернатора Псковской области стали пять студентов

Последний стипендиат - Михаил Зинин - является выпускником Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, студент 3 курса очной формы обучения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «музыкознание и музыкально-прикладное искусство».

Стипендиатами губернатора Псковской области стали пять студентов

Программа выплат направлена на студентов из Псковской области, которые являются гражданами Российской Федерации и обучаются в очной форме в образовательных учреждениях Москвы или Санкт-Петербурга. Она реализуется в рамках госпрограммы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы». На стипендию могут рассчитывать те, кто достиг высоких результатов в области культуры и искусства.

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