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Общество

МЧС предупреждает жителей Псковской области о гололеде и ледяном дожде

15 декабря 2020 года, 16:44

16 декабря в Псковской области ожидаются гололед и ледяной дождь, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

МЧС предупреждает жителей Псковской области о гололеде и ледяном дожде

«Утром 16 декабря с периода 7-10 часов, начиная с западных районов, по Псковской области ожидается гололед, местами - ледяной дождь, на дорогах - гололедица», - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства советуют использовать малоскользящую обувь, не отпускать детей без сопровождения взрослых, а также не перебегать дорогу перед движущимся транспортом.

В целом в Псковской области прогнозируется облачная погода, ветер - южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

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