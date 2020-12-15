Подпольную дискотеку обнаружили полицейские в Пскове

На минувших выходных полицейские Псковской области пресекли работу нескольких нелегальных дискотек и кальянных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в кафе на улице Рокоссовского в Пскове была организована закрытая вечеринка. Организатор через социальные сети пригласил порядка 60 человек. Попасть на нее можно было только по спискам и строго до 23:00. Посетители проходили в заведение через охрану, а потом двери закрывались.

В ходе рейда полицейские пресекли работу подпольного клуба и составили на организатора незаконного праздника административный материал по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Протокол передан в городской суд.

О другой точке сообщил один из псковичей на сайте губернатора Михаила Ведерникова. Гражданин написал, что в помещении одного из псковских общепитов на улице Труда посетителям предлагают заказать кальян. Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Пскову проверили заведение.

Во время их визита в заведении было забронировано три столика, за двумя из которых курили кальян. На арендатора помещения был составлен протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Согласно указу губернатора ограничения, связанные с работой общепита и проведением массовых мероприятий, будут действовать до 15 января.