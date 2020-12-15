Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Эксперт: Благодаря движению #МыВместе волонтерское движение вышло на новый уровень

15 декабря 2020 года, 15:45

Благодаря движению #МыВместе волонтерское движение в России вышло на принципиально новый уровень, заявил депутата Государственной Думы РФ Алена Аршинова, пишет Псковское агентство информации.

Эксперт: Благодаря движению #МыВместе волонтерское движение вышло на новый уровень

Алёна Аршинова отметила, что в ходе акции было расширено число участников волонтёрского движения и введены новые механизмы работы. По ее словам, деятельность волонтерского движения стала более системной и эффективной, чем во время первой волны коронавируса, а его КПД стало заметно выше.

Депутат Госдумы обратила внимание на вовлечения в работу волонтерских центров добровольцев. «Региональные отделения «Единой России» перешли в режим работы волонтерских центров по всей стране. Мы сделали волонтерство частью политической культуры партии. Это становится нормой», - отметила Алена Аршинова.

В качестве примера нового инструментария волонтёров она привела мобильное приложение, которое облегчило доставку лекарств. Кроме того, расширился профиль оказания помощи, волонтеры работают на телефоне 122.

Она подчеркнула, что движение #МыВместе объединило разрозненные волонтерские инициативы, что помогла справиться с валом обращений, которые сыпятся на медиков. «#МыВместе позволило собрать силы волонтеров воедино и позволить высвободить медикам ресурсы на спасение жизни и здоровья людей. Наша задача помочь, быть рядом с героями-медиками, которые весь этот год провели в «красной зоне». Движение помогает там, где тонко, там, где нужно. Теперь никому, ни властям, ни людям, которые хотят помочь, ни тем, кому помогают, не надо объяснять, кто такие волонтеры», - заключила депутат Госдумы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Команда из Псковского района победила в викторине «Я помню! Я горжусь!»
До 18 декабря псковские гостиницы могут подать документы на получение субсидий
Стипендиатами губернатора Псковской области стали пять студентов
Проект псковской турфирмы занял второе место на всероссийском конкурсе
Подпольную дискотеку обнаружили полицейские в Пскове
МЧС предупреждает жителей Псковской области о гололеде и ледяном дожде
В Пскове задержали обманувшего москвичку мошенника
Пять псковских компаний вошли в топ-250 СЗФО
К 11 годам тюрьмы приговорили псковича за убийство и сожжение тела

Комментарии

Авторизация
No comments
Правила не для всех

Общество / Образование
15 декабря 14:54

Правила не для всех

В одной из псковских школ «дистанционка» приняла странные формы

И снова в бой

Общество / Образование
14 декабря 15:20

И снова в бой

Как пережить дистанционку
Сплошной минус

Общество / Здоровье
11 декабря 09:22

Сплошной минус

Почему мёрзну даже в помещении?