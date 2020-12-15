В Пскове задержали обманувшего москвичку мошенника

В Пскове задержали 22-летнего мошенника, обманувшего москвичку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Пскову.

Заявление о мошенничестве поступило от жительницы Московской области, которая на известном интернет-сайте объявлений купила кроссовки. Женщина перевела продавцу 7 тыс. 500 рублей, однако обуви так и не увидела.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову и отдела «К» регионального УМВД провели специальные мероприятия и установили, что к этому преступлению может быть причастен неработающий пскович.

Они провели обыск в квартире подозреваемого и изъяли компьютер, мобильные телефоны, а также банковские карты. Расследование продолжается.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).