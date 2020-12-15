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Происшествия / Правосудие

К 11 годам тюрьмы приговорили псковича за убийство и сожжение тела

15 декабря 2020 года, 15:02

Жителя Псковской области, восемь раз ударившего своего друга ножом, осудили на 11 лет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

В феврале 39-летний мужчина был в квартире у своего знакомого в деревне Череха Псковского района. Товарищи поссорились и гость восемь раз ударил оппонента ножом в шею. Мужчина от причинённых травм скончался.

Через несколько дней злоумышленник вернулся и выкинул завернутое в ковер тело потерпевшего с балкона. Сверток он перетащил в нежилое помещение и поджег.

Тело мужчины обнаружили в тот же день. Однако, на установку личности полицейским понадобилось две недели. За этот период преступник тщательно скрыл следы совершённого и уехал в другой регион.

Спустя месяц следователи установили подозреваемого. Полицейским удалось его задержать в Подмосковье.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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