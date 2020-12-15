Пять мастерских открылись в Псковском агротехническом колледже

В Пскове появились три новых направления: «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Направления «Ветеринария» и «Зоотехния» открылись в Идрицком филиале.

Пять брендированных мастерских по направлению «Сельское хозяйство» открылись в Псковском агротехническом колледже 15 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В образовательном учреждении сделали ремонт, закупили новую технику и оборудование. Три новых трактора МТЗ общей стоимостью свыше 9 млн рублей доставили в новую мастерскую «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Также оснащение получила новая мастерская «Сельскохозяйственные биотехнологии»: закуплены расходные материалы, лабораторная посуда, химические препараты, мебель, микроскопы. В Идрице установили новые тренажеры для ветеринаров и зоотехников.

Сотрудники регионального комитета по образованию поздравили представителей колледжа с открытием новых мастерских и добавили, что теперь студенты смогут показать лучшие результаты не только на экзаменах, но и на конкурсах профессионального мастерства.

«Впервые в истории нашему учреждению была оказана такая поддержка — свыше 50 млн было затрачено на приобретение оборудование. Глава региона также оказал содействие в решении вопроса с ремонтом помещений», — отметил директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин и поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за оказанную поддержку.