Пять мастерских открылись в Псковском агротехническом колледже

Пять брендированных мастерских по направлению «Сельское хозяйство» открылись в Псковском агротехническом колледже 15 декабря, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
В Пскове появились три новых направления: «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Направления «Ветеринария» и «Зоотехния» открылись в Идрицком филиале.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В образовательном учреждении сделали ремонт, закупили новую технику и оборудование. Три новых трактора МТЗ общей стоимостью свыше 9 млн рублей доставили в новую мастерскую «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Также оснащение получила новая мастерская «Сельскохозяйственные биотехнологии»: закуплены расходные материалы, лабораторная посуда, химические препараты, мебель, микроскопы. В Идрице установили новые тренажеры для ветеринаров и зоотехников.
Сотрудники регионального комитета по образованию поздравили представителей колледжа с открытием новых мастерских и добавили, что теперь студенты смогут показать лучшие результаты не только на экзаменах, но и на конкурсах профессионального мастерства.
«Впервые в истории нашему учреждению была оказана такая поддержка — свыше 50 млн было затрачено на приобретение оборудование. Глава региона также оказал содействие в решении вопроса с ремонтом помещений», — отметил директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин и поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за оказанную поддержку.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Сергей Янкин напомнил, что агротехнический колледж является центром подготовки кадров для агропромышленного комплекса, а также региональным координационным центром «WorldSkills» и организатором областных чемпионатов. В настоящее время образовательное учреждение занимается обучением людей, которые из-за распространения COVID-19 попали в сложную ситуацию.
«Много задач стоит перед нашим учреждением, но наш талантливый коллектив справится с вызовами. А современное оборудование позволит готовить студентов на самом высоком уровне. У нас обучаются более 1,7 тыс. студентов — это наше будущее. Мы должны создать все условия, чтобы они стали профессионалами», — подчеркнул директор.
Материально-техническая база учреждения обновилась благодаря программе повышения конкурентоспособности профессионального образования нацпроекта «Образование». Новые мастерские и лаборатории созданы в соответствии с требованиями федерального проекта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).