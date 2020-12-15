Медучреждениям Псковской области требуется помощь автоволонтеров, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Профильный комитет совместно с комитетом по здравоохранению Псковской области просит откликнуться водителей такси для перевозки медработников, помогающих пациентам с коронавирусом.

В настоящее время автоволонтеры требуются на маршруты Гдов – Псковская областная инфекционная больница - Гдов, Идрица – Себеж – Идрица, Себеж – Великие Луки – Себеж, а также в Порховский район.

Из Гдова в Псков еженедельно нужно перевозить по 4 пассажира. Машину вызывают по необходимости. В среднем поездка занимает 4 часа. Транспорт необходим врачам с 9:00 до 15:00.

В Порховском районе транспорт нужен каждый будний день на 4 часа - с 10:00 до 14:00.

На оставшиеся маршруты требуется ежедневное транспортное сообщение. Средняя занятость водителя - от 1 часа до 3 в период с 8:00 до 16:00.

Подробности можно узнать по телефонам: 8 (81153)-7-29-88 ГБУЗ ПО «Великолукская МБ»; 8 (81153)-7-39-16 ГБУЗ «Великолукская детская городская больница»; 66-53-52, 56-33-12, 56-58-32; 53-62-04, 53-49-42 ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»; 29-14-85, 29-14-81; 29-45-75, 29-45-73 ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника».