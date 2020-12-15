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Культура / Наследие

Женские захоронения обнаружены у стен Мирожского монастыря в Пскове

15 декабря 2020 года, 12:50

У стен Мирожского монастыря в Пскове, со стороны алтарной части Спасо-Преображенского собора обнаружены неизвестные раннее женские захоронения. Об этом «Псковской правде» сообщила старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, кандидат исторических наук, руководитель раскопа Татьяна Закурина.

Женские захоронения обнаружены у стен Мирожского монастыря в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Предварительно, погребение датировано концом периода вечевой республики — началом московского периода. Однако, археологи считают, что исследование антропологов может дать какие-то неожиданные результаты.

В захоронении найдены нательные кресты, женские украшения - серьги, подвески. На одной их захороненных женщин было дорогое очелье из парчи.

При этом Татьяна Закурина отметила, что информации о погребении княгинь у Мирожского монастыря нет, известно же, что их хоронили в Иоанновском монастыре напротив Кремля.

Также новую информацию археологи получили при изучении монашеского кладбища. Там на обуви захороненных нашли подковы. Татьяна Закурина не исключает, что выполняли они роль вериг.

Еще одним открытием стали остатки фундаментов ранее неизвестных построек монастырского комплекса.

Раскопки в Мирожском монастыре проводятся для создания проекта, который позволит предотвратить дальнейшие подтопления этого памятника в период паводка. 

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