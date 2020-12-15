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Общество

Вечерний авиарейс из Калининграда в Пскове перенесли из-за тумана

15 декабря 2020 года, 11:16

Вечерний авиарейс из Калининграда в Псков 14 декабря был перенесён, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Вечерний авиарейс из Калининграда в Пскове перенесли из-за тумана

Самолёт авиакомпании «РусЛайн» должен был отправиться из Калининграда в 23:35. Однако, как пояснили в пресс-службе, с одной стороны, борт поздно прибыл в аэропорт вылета, а с другой — в аэропорту Пскова имени княгини Ольги наблюдались неблагоприятные метеоусловия в виде сильного тумана и низкой видимости в зоне посадки.

В итоге рейс перенесли на 15 декабря. Отправление борта назначено на 12:00 по московскому времени.

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