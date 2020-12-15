Вечерний авиарейс из Калининграда в Пскове перенесли из-за тумана

Вечерний авиарейс из Калининграда в Псков 14 декабря был перенесён, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Самолёт авиакомпании «РусЛайн» должен был отправиться из Калининграда в 23:35. Однако, как пояснили в пресс-службе, с одной стороны, борт поздно прибыл в аэропорт вылета, а с другой — в аэропорту Пскова имени княгини Ольги наблюдались неблагоприятные метеоусловия в виде сильного тумана и низкой видимости в зоне посадки.

В итоге рейс перенесли на 15 декабря. Отправление борта назначено на 12:00 по московскому времени.