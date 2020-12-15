Губернатор Псковской области ушёл на самоизоляцию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ушёл на самоизоляцию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Как выяснилось, у нескольких людей, с которыми находился в контакте, подтвердился ковид. Чтобы не подвергать опасности коллег и окружающих, отменил рабочие встречи в Москве и ушел на изоляцию», - пояснил глава региона.

Михаил Ведерников заявил, что продолжает работать дистанционно. «Тест сдал. Врача вызвал», - добавил он.

В Псковской области на сегодняшний день подтверждены 17 тыс. 309 случаев коронавируса. Выздоровели 8 тыс. 324 человек.