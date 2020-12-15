Выездной приём организовал МФЦ в 46 населённых пунктах Псковской области

Многофункциональный центр Псковской области организовал выездной приём специалистов в 46 населённых пунктах региона. Такое решение принято в связи с ростом в три раза во время пандемии общего количества обращений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Многие государственные услуги, в том числе по мерам социальной поддержки, востребованы на селе. С каждым месяцем мы фиксируем прирост обращений, все больше жителей узнают о имеющейся возможности. Главной задачей для нас сегодня является, чтобы оформление документов не являлось основной причиной планирования поездки в административный центр, тем более единственной. Поэтому ведется работа не только по максимальному охвату населенных пунктов, но и по расширению перечня услуг при выездном обслуживании», — заявила директор регионального МФЦ Екатерина Ершова. В настоящее время во время приёмов на местах предоставляются жителям более 65 государственных услуг.

По понедельникам выездное обслуживание организовано в Опочецком и Дедовичском районах: в деревнях Глубокое, Лаптево, Варыгино, Матюшкино, Звоны, Макушино, Вязье, Сосонка, Пожеревицы, Дубишно.

По вторникам специалисты МФЦ работают в Стругокрасненском, Плюсском, Порховском и Красногородском районах - в деревнях Хредино, Цапельки, Марьино, Сиковицы, Заполье, Заплюсье, Полоное, Попадинка, Логовино, Блясино и Покровское, села Новоселье и Ляды.

По средам работа ведётся в деревнях Морино, Выскодь и Искра Дновского района, по четвергам — в деревнях Боровичи, Верхний Мост, Павы, Славковичи, Туготино Порховского района.

Выезды по пятницам организованы в Пушкиногорский, Новоржевский и Бежаницкий районы: в деревни Велье, Рубилово, Вехно, Орша, Выбор, Веска, Барута, Жадрицы, Добрывичи, Лющик, Махново, села Ашево, Чихачево и Кудеверь, поселок Красный Луч.