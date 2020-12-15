Ещё 359 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области

В Пскове заразились 178 человек (всего 6 тыс. 602), а в Великих Луках – 47 человек (всего 3 тыс. 500). 34 инфицированный выявили в Псковском районе (всего 1 тыс. 480) и 31 – в Печорском (всего 351). 12 случаев коронавируса диагностировали в Опочецком (всего 401) районе. 10 заболевших прибавилось в Плюсском (всего 270) районе.

359 человек заболели COVID-19 за сутки 14 декабря в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии число заболевших составило 17 тыс. 309.

В других муниципалитетах подтвердилось менее 10 случаев заражения коронавирусом. Исключением стали Гдовский, Бежаницкий, Локнянский, Пыталовский, Красногородский и Новоржевский районы, где за сутки не обнаружили ни одного заболевшего.

«Выявлено 252 ковидбольных учреждениями здравоохранения и 107 коммерческими клиниками», - подчеркнул губернатор. Всего за минувшие сутки провели 1 тыс. 712 исследований. С начала пандемии в Псковской области проверили 186 тыс. 949 тестов на COVID-19.

14 декабря от коронавируса выздоровели 32 пациента. Всего поправились 8 тыс. 324 человека. «К несчастью, +2 смерти от ковид», - отметил Михаил Ведерников. Число умерших составило 86 человек.

«Будьте бдительны, не забывайте про правила профилактики. Берегите себя и своих родных», - написал губернатор.