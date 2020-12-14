Рейды МЧС по недопущению выхода на лед проходят в Псковской области

Профилактические рейды по недопущению выхода на лед проводит в Псковской области Главное управление МЧС России по Псковской области.

14 декабря в ходе профилактического выезда сотрудники МЧС провели разъяснительные беседы с населением, вручили памятки об опасности тонкого льда, в том числе с использованием средств громкоговорящей связи.

Напомним, в соответствии с распоряжением региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, подписанным губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, выход населения и выезд автотранспорта на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер с 12 декабря 2020 года запрещён.