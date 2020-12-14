Рейды МЧС по недопущению выхода на лед проходят в Псковской области

Профилактические рейды по недопущению выхода на лед проводит в Псковской области Главное управление МЧС России по Псковской области.
Профилактические рейды по недопущению выхода на лед проводит в Псковской области Главное управление МЧС России по Псковской области.
Напомним, в соответствии с распоряжением региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, подписанным губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, выход населения и выезд автотранспорта на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер с 12 декабря 2020 года запрещён.