Вера Емельянова: Дистанционный режим не повлияет на качество образовательного процесса

Введение дистанционного режима в школах региона не повлияет на качество образовательной деятельности, заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Последние недели в Псковской области наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией, а дети, хоть и меньше болеют, чем взрослые, и легче переносят заболевание, являются носителями инфекции. Введение всеобщего дистанционного режима обучения стало вынужденной мерой. В регионе имеется опыт организации занятий в режиме онлайн, а большинство учебных организаций оснащено современным компьютерным оборудованием, позволяющим учителям выходить на связь с учениками посредством различных электронных платформ», — отметила Вера Емельянова и добавила, что жителям региона необходимо с пониманием отнестись к введенным мерам.

«Не сомневаюсь, что неделя, которая объявлена дистанционной, не принесет дискомфорта семьям, напротив позволит спокойно завершить учебную четверть и уйти на каникулы, чтобы после новогодних праздников вернуться в школы для обучения в очной форме», — добавила Вера Емельянова и призвала жителей региона с пониманием отнестись к введенным мерам.

Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 14 по 19 декабря все общеобразовательные, профессиональные образовательные, дополнительные общеобразовательные и дополнительные профессиональные образовательные учреждения должны перейти к реализации образовательных программ с применением удаленных форм обучения. С 21 декабря по 10 января для школьников Псковской области устанавливаются зимние каникулы.