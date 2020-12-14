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Общество

Михаил Ведерников ответит на вопросы жителей области в ходе «прямой линии»

14 декабря 2020 года, 20:05

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответит на вопросы жителей региона во время «прямой линии» ГТРК «Псков», которая состоится 24 декабря в 19:00, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Ирину Алексееву, исполнительного продюсера телекомпании.

Михаил Ведерников ответит на вопросы жителей области в ходе «прямой линии»

Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Прямая линия» будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Россия 24», радиостанциях «Радио России – Псков» и «Маяк – Псков», а также в YouTube. На связи со студией будут руководители профильных комитетов и представители муниципалитетов.

Задать свой вопрос губернатору с 14 декабря можно по телефону 8-800-550-01-75, а также разместив разместив видеообращение в социальных сетях с хештегами #Прямаялиния и #Ведерников2020.

За первый день подготовки к «прямой линии» было обработано около ста обращений. 2019 году Михаилу Ведерникову поступило больше полутора тысяч обращений. 

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