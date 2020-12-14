В псковском облздраве рассказали, на что пойдут выделенные Правительством РФ средства

Средства, выделенные Псковской области на модернизацию первичного звена здравоохранения, направят на строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, обновление автопарка и закупку нового медоборудования, сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Елена Киселык.

Проект модернизации первичного звена здравоохранения рассчитан на пять лет — с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. Первые три года регион будет получать по 484 млн рублей при софинансировании из регионального бюджета в 2,3%. Далее будет выделяться по 495 млн рублей ежегодно.

По словам Елены Киселык, программа повысит доступность медицины для жителей региона, улучшит её качество, а также обеспечит медучреждения транспортом.

В рамках реализации программы планируется построить новые ФАПы и обновить медтранспорт: все машины старше 5 лет заменят новыми.

В Островской районной больнице появятся аппараты КТ и МРТ. Для районных и межрайонных больниц закупят рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. «Оборудование нам необходимо ввиду крайне большого износа. Износ составляет более 80%», - подчеркнула Елена Киселык.

Она поблагодарила за поддержку региона президента России Владимира Путина и заместителя председателя Правительства РФ Татьяну Голикову. «Выделение этих средств является огромным, колоссальным подарком для Псковской области», - отметила зампред профильного комитета.