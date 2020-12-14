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Происшествия / Преступление

Почти 500 банок красной икры изъяли полицейские на рынке в Пскове

14 декабря 2020 года, 16:03

Почти 500 банок икры изъяли полицейские на территории торговой площадки на улице Коммунальной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Почти 500 банок красной икры изъяли полицейские на рынке в Пскове

Почти 500 банок красной икры изъяли полицейские на рынке в Пскове

Мужчина продавал товар в железных и стеклянных банках от разных производителей. По его словам, икру и печень минтая он закупал у поставщиков по 80 рублей за банку. Однако, документация, подтверждающая легальность производства продукции и ее оборота, товарно-транспортные накладные и декларации соответствия у продавца отсутствовали.

Кроме того, сам бизнесмен не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

За отсутствие регистрации в качестве ИП и продажу продуктов питания без сопроводительной документации мужчине грозит наказание. По данному факту проводится проверка.

В полиции отметили, что в декабре подобные рейды пройдут на территории всего региона.

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