Почти 500 банок красной икры изъяли полицейские на рынке в Пскове

Мужчина продавал товар в железных и стеклянных банках от разных производителей. По его словам, икру и печень минтая он закупал у поставщиков по 80 рублей за банку. Однако, документация, подтверждающая легальность производства продукции и ее оборота, товарно-транспортные накладные и декларации соответствия у продавца отсутствовали.

Кроме того, сам бизнесмен не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

За отсутствие регистрации в качестве ИП и продажу продуктов питания без сопроводительной документации мужчине грозит наказание. По данному факту проводится проверка.

В полиции отметили, что в декабре подобные рейды пройдут на территории всего региона.