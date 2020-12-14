До 14 февраля продлили период курсирования поезда Псков — Великие Луки

Период курсирования поезда Псков — Великие Луки продлён до 14 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Курсирование поезда продлено по договорённости с администрацией Псковской области для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Поезд № 6724/6723 ходит по пятницам, субботам, воскресеньям. Из Пскова он отправляется в 17:30, в Великие Луки прибывает в 22:45.

Поезд № 6721/6722 также курсирует по пятницам, субботам, воскресеньям. Из Великих Лук он отправляется в 6:50, в Псков состав приезжает в 11:51.

В Северо-Западной пригородной пассажирской компании отметили, что поезд не будет ходить в период новогодних праздников с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 января 2021 года.