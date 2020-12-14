Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До 14 февраля продлили период курсирования поезда Псков — Великие Луки

14 декабря 2020 года, 15:49

Период курсирования поезда Псков — Великие Луки продлён до 14 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Курсирование поезда продлено по договорённости с администрацией Псковской области для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Поезд № 6724/6723 ходит по пятницам, субботам, воскресеньям. Из Пскова он отправляется в 17:30, в Великие Луки прибывает в 22:45.

Поезд № 6721/6722 также курсирует по пятницам, субботам, воскресеньям. Из Великих Лук он отправляется в 6:50, в Псков состав приезжает в 11:51.

В Северо-Западной пригородной пассажирской компании отметили, что поезд не будет ходить в период новогодних праздников с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 января 2021 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников возглавил жюри премии «Народное признание-2020»
В псковском облздраве рассказали, на что пойдут выделенные Правительством РФ средства
1,4 млрд рублей получит Псковская область в ближайшие три года на модернизацию здравоохранения
Почти 500 банок красной икры изъяли полицейские на рынке в Пскове
В Псковской области уже призвали в армию порядка 400 человек
В Опочке осветили участок протяженностью более двух километров
Подняты тела рыбаков, провалившихся в машине под лёд озера в Новосокольническом районе
8 лет проведёт в тюрьме островичка, убившая сожителя 87 ударами ножа
Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
И снова в бой

Общество / Образование
14 декабря 15:20

И снова в бой

Как пережить дистанционку
Сплошной минус

Общество / Здоровье
11 декабря 09:22

Сплошной минус

Почему мёрзну даже в помещении?
Вступить в права

Общество
10 декабря 15:21

Вступить в права

Как поменять водительское удостоверение в коронавирусном декабре 2020 года: лайфхаки и подводные камни