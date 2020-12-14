В Псковской области уже призвали в армию порядка 400 человек

Порядка 400 человек в возрасте от 18 до 27 лет призвали в армию из Псковской области, сообщили «Псковской правде» в администрации региона со ссылкой на военного комиссара Сергея Судакова. Призыв в области начался 1 октября, по плану в войска должны отправиться около 600 псковичей.

В основном, псковичи отправляются на службу в воинские части Западного военного округа, в который входят 26 субъектов Российской Федерации. В настоящее время распределены порядка 400 человек. В частности, призывников определили в такие войска, как ВДВ, ВКС, Национальная гвардия. Отправки проходят по плану.

Около 500 призывников пытались уклониться от воинской обязанности осенью этого года. Все они находились в розыске. 150 человек из этой категории удалось найти. Способствовали этому разъяснительная работа с родителями и призывниками, а также налаженное взаимодействие с органами местного самоуправления, территориальными подразделениями УМВД России по Псковской области, прокуратурой Псковской области и другими учреждениями, которые помогали в розыске и привлечении к ответственности злостных уклонистов.

Все призывные пункты военных комиссариатов и сборный пункт были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в военном комиссариате разработан и согласован «Алгоритм действий военного комиссариата Псковской области при проведении мероприятий по призыву граждан на военную службу в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Так, призывников доставляют на сборный пункт Псковской области с помощью транспорта, обработанного дезинфицирующими средствами. Сами призывники проходят два этапа тестирования на коронавирус: ПЦР-исследование и экспресс-тестирование. По прибытию в войсковую часть молодые люди изолируются в отдельных от личного состава части помещениях сроком на 14 дней.

На сегодняшний день ни одного заболевшего коронавирусом среди призывников Псковской области не выявлено.

Уточнить информацию можно на «Горячей линии», которая работает в военном комиссариате Псковской области, по номерам 8-(8112) 53-31-71 и 8-(8112) 66-73-06.