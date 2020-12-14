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Транспорт / Инфраструктура

В Опочке осветили участок протяженностью более двух километров

14 декабря 2020 года, 15:13

В Опочке осветили участок протяженностью более 2,2 км, сообщили «Псковской правде» в администрации Псковской области. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было установлено 100 металлических опор, 116 светодиодных светильников, а также проложено порядка 4,5 тыс. метров кабеля на автомобильной дороге Опочка — Красногородск — граница с Латвией.

В Опочке осветили участок протяженностью более двух километров

Фонари, которые были установлены ранее, не справлялись со своей задачей, что стало причиной смертельного ДТП. В связи с этим, было решено построить линию электроосвещения по оси дороги. Она начинается на улице Коммунальной, проходит по площади Советской и идет по улице Красногородской до выезда из города. Этот проект был согласован с местными жителями в Интернете. 80% респондентов, участвовавших в голосовании, поддержали устройство линии освещения в центре площади.

Рабочие разобрали проезжую часть, выполнили устройство разделительной полосы, установили бортовой камень и провели озеленение. Кроме того, они восстановили асфальтобетонное покрытие вокруг разделительной полосы и в месте прокладки кабеля. Разметка была нанесена с применением термопластика и краски.

В Опочке осветили участок протяженностью более двух километров

Все работы на объекте выполнены организацией «Дорсервис» по договору с ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость контракта составила около 13,3 млн рублей. Средства поступили из областного бюджета.

Гарантия на опоры составляет 10 лет, на светильники и электрооборудование - 3 года.

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