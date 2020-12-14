В Опочке осветили участок протяженностью более двух километров

В Опочке осветили участок протяженностью более 2,2 км, сообщили «Псковской правде» в администрации Псковской области. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было установлено 100 металлических опор, 116 светодиодных светильников, а также проложено порядка 4,5 тыс. метров кабеля на автомобильной дороге Опочка — Красногородск — граница с Латвией.

Фонари, которые были установлены ранее, не справлялись со своей задачей, что стало причиной смертельного ДТП. В связи с этим, было решено построить линию электроосвещения по оси дороги. Она начинается на улице Коммунальной, проходит по площади Советской и идет по улице Красногородской до выезда из города. Этот проект был согласован с местными жителями в Интернете. 80% респондентов, участвовавших в голосовании, поддержали устройство линии освещения в центре площади.

Рабочие разобрали проезжую часть, выполнили устройство разделительной полосы, установили бортовой камень и провели озеленение. Кроме того, они восстановили асфальтобетонное покрытие вокруг разделительной полосы и в месте прокладки кабеля. Разметка была нанесена с применением термопластика и краски.