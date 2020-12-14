8 лет проведёт в тюрьме островичка, убившая сожителя 87 ударами ножа

К 8 годам лишения свободы приговорил суд 57-летнюю жительницу Островского района, которая убила сожителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В апреле женщина, находясь у себя в квартире в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем нанесла ему не менее 87 ножевых ранений. Мужчина скончался из-за массивной кровопотери.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Наказание островичка будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.