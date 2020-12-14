Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области

14 декабря 2020 года, 12:21

В Псковской области от коронавируса умерли ещё два человека, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Всего в Псковской области подтверждены 86 летальных исходов от коронавируса.

Общее количество заражённых достигло 16 тыс. 950, выздоровели 8 тыс. 292 человека. В регионе действуют 8 очагов коронавируса. О последнем стало известно сегодня, 14 декабря. Он выявлен в администрации Опочецкого района.

Для улучшение эпидемической ситуации принято решение о переводе школ региона на дистанционное обучение. Оно продлится неделю, после чего досрочно начнутся зимние каникулы. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Подняты тела рыбаков, провалившихся в машине под лёд озера в Новосокольническом районе
8 лет проведёт в тюрьме островичка, убившая сожителя 87 ударами ножа
«Голые конфеты», духи, телефоны, квадрокоптеры: что просят псковичи у Деда Мороза
Псковский губернатор рассчитывает, что дистанционное обучение в школах улучшит эпидситуацию
Очаг коронавируса выявлен в администрации Опочецкого района
348 ковидбольных выявили в Псковской области 13 декабря
МЧС предупреждает псковичей о запрете выходить на лёд
Школьница из Локни вышла в полуфинал «Умниц и умников»
Псковские водолазы ищут провалившихся под лёд в машине рыбаков

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сплошной минус

Общество / Здоровье
11 декабря 09:22

Сплошной минус

Почему мёрзну даже в помещении?
Вступить в права

Общество
10 декабря 15:21

Вступить в права

Как поменять водительское удостоверение в коронавирусном декабре 2020 года: лайфхаки и подводные камни
Почему болит колено?

Общество / Здоровье
1 декабря 16:36

Почему болит колено?

Чем опасен артрит