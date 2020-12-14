Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области

В Псковской области от коронавируса умерли ещё два человека, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Всего в Псковской области подтверждены 86 летальных исходов от коронавируса.

Общее количество заражённых достигло 16 тыс. 950, выздоровели 8 тыс. 292 человека. В регионе действуют 8 очагов коронавируса. О последнем стало известно сегодня, 14 декабря. Он выявлен в администрации Опочецкого района.

Для улучшение эпидемической ситуации принято решение о переводе школ региона на дистанционное обучение. Оно продлится неделю, после чего досрочно начнутся зимние каникулы.