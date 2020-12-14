«Голые конфеты», духи, телефоны, квадрокоптеры: что просят псковичи у Деда Мороза

Коньки, конструкторы, телефоны, квадрокоптеры и много других подарков ждут жители Псковской области от Деда Мороза. О том, какие просьбы присылают главному новогоднему волшебнику псковичи, «Псковской правде» рассказали в пресс-службе Деда Мороза, резиденция которого находится в Великом Устюге.
Фото Дарьи Хватковой
Так, мальчик Саша из деревни Федоровское написал, что мечтает стать зубным врачом, а вот подарки он заказал сразу для всей семьи. В списке оказались коньки, танк на пульте управления, набор для экспериментов и антенна «Триколор».
Девочка Катя из Острова в своём письме заявила, что не слишком верит в Деда Мороза. Поэтому она рассчитывает получить от него ответ, что поможет ей поверить в существование зимнего волшебника.
В пресс-службе отметили, что в целом пожелания у псковичей такие же, как и у жителей других регионов. Топ желаний возглавляют телефоны. Второе место разделили между собой конструкторы LEGO и куклы Lol. На третьем месте – техника: планшеты, ноутбуки, квадрокоптеры, гироскутеры, электронные микроскопы, велосипеды. Часто дети просят у Деда мороза пижамы-кингуруми, машинки на пульте управления и акул из ИКЕА.
Фото Дарьи Хватковой
В список самых необычных запросов этого года вошли детская банковская карта, книга по фармакогнозии, плащ Акацуке и Сюрикен, скелет высоток 120 сантиметров, гавайская гитара укулеле, встреча с актером Девидом Геннантом и «голые конфеты» для папы.
Традиционно, письма Деду Морозу пишут не только дети. Взрослые в этом году традиционно просили дома, квартиры, дачи, машины, высокую зарплату, успешный бизнес, среди нематериальных желаний были запросы о здоровье, счастье в личной жизни, рождении детей, благополучии всех членов семьи, получении благословения от высших сил.
Среди самых неординарных желаний, поступивших от взрослых, оказались пакет акций компании «Газпром», французские духи, приглашение на Венский бал, нескончаемая бутылка коньяка и желание создать хулиганистый НКО «Благотворительный фонд имени Павла Дурова».
Фото Дарьи Хватковой
К 1 декабря Дед Мороз получил уже 3 млн 855 тыс. 87 писем. При этом, как отвечают на его почте, письма в бумажном варианте по-прежнему приходят чаще, чем электронные. Так, в ноябре Дед Мороз получил 23 тыс. бумажных посланий и всего 100 электронных.
Пишут главному зимнему волшебнику люди из разных стран и самого разного возраста. В этом году, например, самому младшему автору письма ещё не исполнилось двух лет, а самому возрастному — уже более 90.