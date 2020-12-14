«Голые конфеты», духи, телефоны, квадрокоптеры: что просят псковичи у Деда Мороза

Коньки, конструкторы, телефоны, квадрокоптеры и много других подарков ждут жители Псковской области от Деда Мороза. О том, какие просьбы присылают главному новогоднему волшебнику псковичи, «Псковской правде» рассказали в пресс-службе Деда Мороза, резиденция которого находится в Великом Устюге.

Так, мальчик Саша из деревни Федоровское написал, что мечтает стать зубным врачом, а вот подарки он заказал сразу для всей семьи. В списке оказались коньки, танк на пульте управления, набор для экспериментов и антенна «Триколор».

Девочка Катя из Острова в своём письме заявила, что не слишком верит в Деда Мороза. Поэтому она рассчитывает получить от него ответ, что поможет ей поверить в существование зимнего волшебника.

В пресс-службе отметили, что в целом пожелания у псковичей такие же, как и у жителей других регионов. Топ желаний возглавляют телефоны. Второе место разделили между собой конструкторы LEGO и куклы Lol. На третьем месте – техника: планшеты, ноутбуки, квадрокоптеры, гироскутеры, электронные микроскопы, велосипеды. Часто дети просят у Деда мороза пижамы-кингуруми, машинки на пульте управления и акул из ИКЕА.