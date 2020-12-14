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Общество / Здоровье

Псковский губернатор рассчитывает, что дистанционное обучение в школах улучшит эпидситуацию

14 декабря 2020 года, 10:05

Михаил Ведерников рассчитывает, что с переходом школьников на дистанционное обучение, эпидемиологическая ситуация в Псковской области улучшится. Об этом глава региона написал в своем Instagram-аккаунте.

«Уверен, переход школьников на дистанционку даст результат. Но и все мы должны быть предельно внимательными и дисциплинированными», - отметил он.

Школы региона перешли на удаленный формат обучения 14 декабря. По словам губернатора, это необходимо из-за учащения случаев, когда бессимптомные школьники приносят коронавирус родителям.

Планируется, что с 21 декабря все школы региона отправятся на каникулы. В этот период для детей будут действовать те же ограничительные меры, что и на осенних каникулах. Так, за посещение торговых центров без сопровождения родителей будут штрафовать. 

13 декабря в Псковской области заболели 348 человек. Всего коронавирус выявили у 16 тыс. 950 человек.

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