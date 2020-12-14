Новый очаг коронавируса выявлен в администрации Опочецкого района, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Там COVID-19 заболели 9 сотрудников. В настоящее время проводятся все необходимые меры.

По состоянию на 13 декабря в Псковской области подтвердилось 348 случаев коронавируса. С начала пандемии эту болезнь обнаружили у 16 тыс. 950 человек.

На минувшей неделе были выявлены ещё два новых очага коронавируса - в Новоржевской средней школе и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Также пока остаются на контроле очаги в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы, в региональном отделении Центрального Банка в Пскове, Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, Болгатовском психоневрологическом интернате, Великолукском медицинском колледже.