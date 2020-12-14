348 ковидбольных выявили в Псковской области 13 декабря

Больше всего заболевших за минувшие сутки прибавилось в Псковском районе (всего 1 тыс. 446) – 95 человек и в Пскове (всего 6 тыс. 424) – 85 человек. 69 инфицированных выявили в Великих Луках (всего 3 тыс. 453). 25 человек заболели в Невельском (всего 582) районе, 22 – в Порховском (всего 439). В Островском (всего 885) коронавирус диагностировали у 14 человек. 10 ковидбольных обнаружили в Великолукском (всего 493) районе. В остальных муниципалитетах региона подтвердились менее 10 новых случаев коронавируса.

348 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 13 декабря, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Эпидситуация по-прежнему сложная», - отметил губернатор.

Исключение составили Дновский (всего 174), Себежский (всего 161), Дедовичский (всего 151) и Красногородский (всего 106) районы, где не оказалось ни одного нового случая.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 16 тыс. 950 человек.

119 человек поправились от коронавируса за минувшие сутки. Всего выздоровели 8 тыс. 292 человека. Количество умерших — 84 человека.

13 декабря провели 1 тыс. 286 исследований на коронавирус. Всего тестирование в Псковской области прошли 185 тыс. 273 человека.

«Уверен, переход школьников на дистанционку даст результат. Но и все мы должны быть предельно внимательными и дисциплинированными», - написал Михаил Ведерников.