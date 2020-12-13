МЧС предупреждает псковичей о запрете выходить на лёд

Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает, что в настоящее время ещё очень опасно выходить на лёд, поскольку он не способен выдержать вес человека.

Вода превращается в лёд при температуре 0 °С, однако на текучих водоёмах этому переходу препятствует скорость течения. По этому в некоторых местах под снегом могут скрываться полыньи и промоины, покрытые тонкой ледяной коркой, которая с лёгкостью проломится под ногой рискнувшего выйти на лёд человека. Тем не менее некоторые рыболовы-любители уже в начале декабря выходят на рыбалку, считая предупреждения спасателей излишней перестраховкой. Результаты такого «отдыха» на раннем льду не так уж редко заканчиваются трагедией.

Достаточно кратковременного пребывания в воде с низкой температурой, чтобы наступили отчётливые нарушения в деятельности организма.

Основной причиной смерти людей в холодной воде является переохлаждение. Поэтому без своевременного грамотного оказания медицинской помощи, даже будучи спасённым, человек может погибнуть в течение 8-12 часов от перебоев дыхания и кровообращения, других явлений в обмороженных тканях и органах.