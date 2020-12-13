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Общество

Школьница из Локни вышла в полуфинал «Умниц и умников»

13 декабря 2020 года, 19:25

Ученица Локнянской средней школы Псковской области Александра Быстрова вышла в полуфинал всероссийской телевизионной олимпиады «Умницы и умники», сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на редакцию газеты «Восход».

Всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада «Умницы и умники» продолжает двадцать девятый сезон. Интеллектуальное соревнование проходит на тему «VI век до Рождества Христова, Древняя Греция. Геродот и Плутарх. Встреча первая».

Автор и ведущий программы – профессор Университета МГИМО, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, писатель Юрий Вяземский. Он особо отметил интеллект и старательность Александры.

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