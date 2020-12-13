Псковские водолазы ищут провалившихся под лёд в машине рыбаков

Водолазная группа поисково-спасательного отряда города Великие Луки проводит операцию по поиску легкового автомобиля и находившихся в нём людей, которые провалились под лед озера Удрай в Новосокольническом районе, сообщает Псковское агентство информации.
«Лада Калина» ушла под лёд вблизи деревни Мошарино в 700 метрах от берега. По предварительной информации, в машине находились двое мужчин.
Фото Псковского агентства информации
Проведение поисковой операции осложняет тонкий лед на озере, что исключает использование спецтехники. Поиски продолжаются.