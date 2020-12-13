Начальник управления образования Пскова: Родители не должны испытывать неудобств при дистанционном обучении













«Наша задача на сегодняшний день — обеспечить максимально комфортное исполнение введённых ограничений и для детей, и для родителей, и для педагогов. И мы ее выполним», - заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, пишет Псковское агентство информации. Комментируя принятое властями Псковской области решение о переводе школьников с 14 декабря на дистанционную форму обучения она заверила, что специалисты управления образования находятся в постоянном контакте со всеми руководителями образовательных организаций. «Схему, при которой родители не должны испытывать каких-либо неудобств при дистанционном обучении школьников, мы отработали. Прежде всего, речь идет о детях начальной школы», - уточнила она. Для младших школьников в Пскове будет организована работа дежурных классов. По всем вопросам родители могут обращаться к классным руководителям или директорам школ.