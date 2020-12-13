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Происшествия / Преступление

Росгвардейцы задержали укравшую бутылку джина псковичку

13 декабря 2020 года, 12:13

В Пскове росгвардейцы задержали гражданку, совершившую хищение из магазина. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 12 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 43-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала бутылку джина. Сумма ущерба составила 1200 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

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