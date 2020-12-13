Филиал Московского педуниверситета может быть создан в Псковской области

Идея создания филиала Московского государственного педагогического университета (МГПУ) им. Ленина на базе одного из образовательных учреждений Псковской области была рассмотрена на встрече губернатора Михаила Ведерникова с представителями Министерства просвещения. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Кроме того, обсуждался вопрос реконструкции старых школ в приграничных районах региона. Ранее эта инициатива получила поддержку президента РФ. «Напомню, что в некоторых школах Гдовского, Печорского, Себежского и Пыталовского районов нет спортивного и актового залов, до сих пор используется печное отопление, ремонт не делался десятки лет. Эти условия никак не приемлемы для XXI века и для качественного обучения школьников», – отметил Михаил Ведерников.

Он рассчитывает, что проекты будут реализованы в 2021–2023 годах.