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Общество / Образование

Филиал Московского педуниверситета может быть создан в Псковской области

13 декабря 2020 года, 11:00

Идея создания филиала Московского государственного педагогического университета (МГПУ) им. Ленина на базе одного из образовательных учреждений Псковской области была рассмотрена на встрече губернатора Михаила Ведерникова с представителями Министерства просвещения. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Кроме того, обсуждался вопрос реконструкции старых школ в приграничных районах региона. Ранее эта инициатива получила поддержку президента РФ. «Напомню, что в некоторых школах Гдовского, Печорского, Себежского и Пыталовского районов нет спортивного и актового залов, до сих пор используется печное отопление, ремонт не делался десятки лет. Эти условия никак не приемлемы для XXI века и для качественного обучения школьников», – отметил Михаил Ведерников.

Он рассчитывает, что проекты будут реализованы в 2021–2023 годах.

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