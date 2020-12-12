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Общество / Здоровье

Сотрудники псковской администрации после работы выходят на смены в ПЦР- лабораторию

12 декабря 2020 года, 16:45

Учитывая растущие объёмы тестирования, к этой работе добровольно подключились и сотрудники администрации Псковской области. В лабораториях трудятся и волонтеры, сообщил в очередном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Ежедневно несколько человек из комитета по здравоохранению и секретариатов заместителей губернатора после рабочего дня выходят на смены в ПЦР-лабораторию. Там они работают до глубокой ночи, внося данные в систему, - отметил он.

По его словам, это существенно повысило качество и скорость работы лабораторий, однако выдать результаты за 48 часов пока так и не получается.

Губернатор пообещал, что все равно к этому показателю рано или поздно выйти получится.

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