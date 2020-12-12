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Общество

Главный санитарный врач Псковской области высказался за необходимость дистанционки для школ

12 декабря 2020 года, 16:03

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук высказался в поддержку перехода школ региона на дистанционный режим обучения с 14 декабря. «Ограничение контактов должно привести к снижению заболеваемости в целом», - заявил он в интервью ПАИ.

Глава Управления Роспотребнадзора России по Псковской области отметил, что школьники и молодые люди не лидируют среди зараженных коронавирусом, однако это связано в том числе и с тем, что они легче переносят ковид, чем более взрослые. Однако при этом школьники являются переносчиком вируса и стоит ограничить их контакты.

Накануне, 11 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о переходе с 14 декабря школ региона на дистационку. Затем школьники досрочно уходят на зимние каникулы.

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