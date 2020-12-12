В псковском профсоюзе образования поддержали переход школ на дистанционку

Переход школ Псковской области на дистанционное обучение с 14 декабря поддерживают в Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки.

Председатель областного профсоюза Наталья Горбачева, комментируя решение региональных властей о переходе средних учебных заведений на дистанционное обучение на неделю с 14 декабря, выразила надежду, что мера окажется действенной.

«Хотелось бы, чтобы эти меры были оправданы. Я больше, чем уверена, что все у региональных властей уже просчитано: последствия, вход, выход. Надеемся, что все будет хорошо», - сказала она в комментарии ПАИ.

Учителя искренне переживают за своих учеников и хотят возвращения к нормальной жизни, отметила Горбачева.

«Хорошо, что это только неделя, все понимают тревожность ситуации», - сказала Наталья Горбачева.

Накануне, 11 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о переходе с 14 декабря школ региона на дистационку. Затем школьники досрочно уходят на зимние каникулы.