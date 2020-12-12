Неизвестный украл новогодние гирлянды в Порхове

Неизвестный мужчина рано утром 12 декабря украл гирлянды, которыми были украшены ели возле кинотеатра в Порхове. Об этом «Псковской правде» сообщили в Порховском краеведческом музее.

«Сегодня в 04.15 один мужчина снял почти все гирлянды рядом с кинотеатром. Сотрудники музея с такой радостью вешали их на елки, пытаясь создать атмосферу праздника,сколько людей подходило и фотографировалось на нашей фотозоне», - рассказали сотрудники музея. Всем, у кого есть информация о похитителе, просят позвонить по телефону в Порхове (81134) 2-10-20.

В музее поблагодарили за отзывчивость депутата Госдумы Александра Козловского. «Уже в 9 часов утра директору музея позвонила помощник депутата Государственной Думы от «Единой России» Александра Козловского Наталья Мельникова, которая сообщила, что уже в четверг нашему музею привезут такое количество гирлянд, какое необходимое для украшения нашей территории», - отметили в музее.