Глава администрации Пскова Алексанр Братчиков поздравил горожан с Днем Конституции

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил горожан с Днем Конституции.

«Этот праздник олицетворяет торжество и силу Основного закона, по которому живет наша страна. Конституция России служит правовой основой укрепления государственности, обеспечению прав и свобод граждан, выражает волю и интересы народа нашего Отечества», - отметил глава городской администрации в своем поздравлении.

Александр Братчиков пожелал псковичам мира и благополучия, успехов во всех добрых делах на благо России.