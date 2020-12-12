Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Глава администрации Пскова Алексанр Братчиков поздравил горожан с Днем Конституции

12 декабря 2020 года, 10:43

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил горожан с Днем Конституции.

«Этот праздник олицетворяет торжество и силу Основного закона, по которому живет наша страна. Конституция России служит правовой основой укрепления государственности, обеспечению прав и свобод граждан, выражает волю и интересы народа нашего Отечества», - отметил глава городской администрации в своем поздравлении.

Александр Братчиков пожелал псковичам мира и благополучия, успехов во всех добрых делах на благо России.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В псковском профсоюзе образования поддержали переход школ на дистанционку
Неизвестный украл новогодние гирлянды в Порхове
В Псковской области выявлено еще 329 заболевших коронавирусом
Александр Козловский: Конституция была и остается основой для успешного развития нашей страны
Александр Котов: Следование конституционным принципам – залог соблюдения прав и свобод человека
Елена Полонская: Наша задача - чтить и хранить заложенные в Конституции ценности
Фестиваль НКО «Сила Вместе» начинается в Пскове
Об опасности выхода на лед предупреждают псковичей в МЧС
Убийца Пифа утонул подо льдом озера в Невельском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Сплошной минус

Общество / Здоровье
11 декабря 09:22

Сплошной минус

Почему мёрзну даже в помещении?
Вступить в права

Общество
10 декабря 15:21

Вступить в права

Как поменять водительское удостоверение в коронавирусном декабре 2020 года: лайфхаки и подводные камни
Почему болит колено?

Общество / Здоровье
1 декабря 16:36

Почему болит колено?

Чем опасен артрит