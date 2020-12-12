Александр Котов: Следование конституционным принципам – залог соблюдения прав и свобод человека

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции, об этом сообщили в пресс-службе Собрания.

«Мы живём в федеративном государстве, где каждый регион обладает уникальной историей, культурой, географическими и социально-экономическими особенностями. Конституция, которая является основным законом на территории всей страны, не делает нас одинаковыми, она делает нас едиными», - отметил он в своем поздравлении.

По его словам, Конституция определяет базовые ценности и фундаментальные основы государства, приоритеты развития общества, обеспечивает общее правовое пространство.

«Следование конституционным принципам – залог соблюдения прав и свобод человека, сохранения суверенитета, становления гражданского общества и поступательного развития каждого субъекта Российской Федерации и всей страны», - сказал он.