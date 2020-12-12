Елена Полонская: Наша задача - чтить и хранить заложенные в Конституции ценности

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила псковичей с Днем Конституции, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Слова поздравления она высказала от себя лично и от имени депутатов Псковской городской Думы

«Основной закон Российской Федерации закрепляет нормы демократии, провозглашает равноправие и свободу человека. Наша задача - чтить и хранить заложенные в Конституции общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, процветающее, правовое, демократическое государство. От всей души желаю Вам мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма, счастья и новых достижений на благо родного города и всей России!» - отметила она.