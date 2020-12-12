Фестиваль НКО «Сила Вместе» начинается в Пскове

В субботу, 12 декабря, в 10:00 в Пскове начинает работу фестиваль НКО и гражданских инициатив «Сила Вместе». В нем принимают участие 18 некоммерческих организаций, сообщили «Псковской правде» организаторы фестиваля.

Каждая из НКО на фестивале будет проводить мастер-классы, лекции, тренинги.

В частности, служба помощи «Белый цветок» и благотворительный фонд «Старость в радость» проведут мастер-классы для детей и взрослых. Лекции по использованию смартфонов для пожилых людей прочитают и покажут в региональном отделении Союза пенсионеров России. На свежем воздухе занятия по скандинавской ходьбе проведет клуб «Палки».

Специалист по семейной психологии проведет тренинг в прямом эфире благодаря Детскому фонду и клубу добрососедства «Вместе».

«Зоозащита» планирует фотосессию для волонтеров в приюте для животных «Лесопилка».

Фестиваль «Сила Вместе» организован и проводится благотворительным фондом «Добрый город» при поддержке гранта Фонда президентских грантов и направленного на развитие гражданского общества.

Прямая трансляция мероприятий фестиваля будет вестись на YouTube-канале Центра устойчивого развития Псковской области.